Было подписано соглашение между Мордовией и Российским Союзом строителей

Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз строителей» на минувших выходных подписало соглашение с Мордовией.

Подпись под указанным документом поставили Владимир Волков и Президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

Рассматриваемое соглашение позволяет активно взаимодействовать в области реализации нескольких важнейших направлений деятельности, среди которых развитие строительного комплекса республики, предусматривающее производство строительных материалов, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль и развитие конкуренции в регионе.

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Источник: e-mordovia.ru