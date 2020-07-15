В Мордовии эксперты проверили качество воды

В Мордовии эксперты регионального министерства лесного хозяйства и природопользования проверили качество воды.

В ходе проведения проверки было установлено, что только в Темниковском, Теньгушевском и Ельниковском районах подземные воды полностью соответствуют требованиям

В большинстве районов республики содержание натрия, хлоридов, железа в воде превышает норму в полтора раза и больше. Много фторидов и бора.

В Мордовии самой грязной рекой является Инсар.

Стоит отметить, что у экспертов упомянутого министерства нет данных о качестве воды в Рузаевке, поскольку отбор проб в этом городе ответственными лицами не производился.

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Источник: info-rm.com