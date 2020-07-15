В Мордовии более двух тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по обществознанию

В Мордовии заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию подали 2185 выпускников.

Указанный экзамен состоится 16 июля.

Программа рассматриваемого экзамена состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий.

На выполнение заданий отводится 3 часа и 55 минут. Свои результаты участники экзамена по обществознанию узнают не позднее 30 июля.

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Источник: info-rm.com