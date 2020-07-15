В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 42-летний мужчина

В Лямбирском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате которого пострадал 42-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 14 июля на 182-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, врезался в кроссовер марки «Фольксваген», остановившийся перед пешеходным переходом. После этого второе транспортное средство отбросило на фургон марки «Пежо».

Медицинская помощь понадобилась 42-летнему водителю кроссовера.

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Источник: гибдд.рф