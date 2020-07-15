В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадала 37-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 37-летняя женщина.

Инцидент произошел утром 14 июля на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Kia в состоянии алкогольного опьянения, в определенный момент движения по улице А. Невского выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами марок ВАЗ-21102 и Hyundai.

Пострадала 37-летняя пассажирка ВАЗа. Женщине медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф