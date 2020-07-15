Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 39-летнюю жительницу Рузаевки

В Рузаевке местная жительница лишилась денежных средств, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 39-летней жительнице Рузаевки позвонил неизвестный гражданин. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем якобы работник финансового учреждения заявил, что ситуацию, которая способна иметь крайне негативные для его собеседницы материальные последствия, можно исправить путем проведения операции по предотвращению мошеннического вмешательства, но для этого горожанка должна продиктовать данные своей банковской карты. Женщина, испугавшись за сохранность своих денег, сообщила незнакомцу необходимые сведения. После этого пострадавшая получила уведомление о том, что с её банковской карты в режиме онлайн была оплачена покупка в магазине сотовой связи. Сумма ущерба составила 79,9 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф