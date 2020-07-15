В одном из исправительных учреждений Мордовии прошли соревнования по стритболу

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были проведены соревнования по стритболу.

Указанные соревнования проводились в масштабе отрядов. В локальных участках были установлены спортивные уголки и площадки для игры в стритбол.

Это были первые в истории учреждения спортивные соревнования по стритболу, игроки-первооткрыватели старались показать отличные результаты и отнеслись к матчу с большим энтузиазмом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su