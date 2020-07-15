В Саранске утвердили норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал 2020 года

В Саранске был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на третий квартал нынешнего года.

На третий квартал нынешнего года был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Саранску для расчета размера социальных выплат молодым семьям в размере 39499 рублей.

Стоит отметить, что рассматриваемый норматив по Саранску утверждается ежеквартально.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru