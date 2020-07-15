Жителя Саранска оштрафовали за производство и сбыт специальных технических средств

В Саранске суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве и сбыте специальных технических средств.

Сотрудники следственных органов выяснили, что в 2016 году 34-летний житель Саранска по договоренности осуществлял монтаж системы видеонаблюдения в помещениях, арендуемых коммерческой организацией. Не имея специальной лицензии, мужчина самостоятельно изготовил специальные технические средства, предназначенные для негласного визуального наблюдения и документирования. Гражданин приобрел акустические колонки и видеокамеры. Мужчина встроил видеокамеры в корпуса акустических колонок и скрыл их перфорированными сетками. После этого устройства были установлены в развлекательном заведении и подключены к системе видеонаблюдения.

Решением суда в отношении горожанина была избрана мера наказания в виде 400 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru