В Мордовии сотрудник исправительной колонии обвиняется во взяточничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в совершении нескольких преступлений.

В декабре прошлого года бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии пронес и передал осужденному, отбывающему наказание за кражу, запрещенное к приобретению и хранению в учреждении спортивное питание. За это обвиняемый получил от родственников осужденного взятку в размере 31 тыс. рублей.

Кроме того, за денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей сотрудник ФСИН пытался пронести для упомянутого осужденного психотропное вещество, но это сделать ему не удалось, поскольку его задержали представители правоохранительных органов.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru