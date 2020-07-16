Двух жителей Саранска осудили за незаконный оборот наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в начале минувшего года 22-летний житель Саранска организовал интернет-магазин по продаже гашиша. Спустя некоторое время для более оперативной доставки запрещенного вещества покупателям парень привлек к противозаконной деятельности ранее незнакомого 20-летнего горожанина. Последний должен был забирать из тайника крупную партию наркотиков, расфасованную на разовые дозы, и перевозить её в другое место для организации так называемой закладки.

В начале февраля 2019 года молодые люди были задержаны.

Решением суда в отношении обвиняемых были избраны меры наказания в виде 9 и 10 лет лишения свободы. Кроме того, в настоящее время в отношении 20-летнего парня расследуется ещё одно уголовное дело, возбужденное по факту похищения человека.

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Источник: 13.мвд.рф