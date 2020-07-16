Мошеннику не удалось обмануть пенсионерку из Мордовии

В Мордовии мошеннику не удалось обмануть пенсионерку.

Несколько дней назад 64-летней жительнице села Русская Лашма Ковылкинского района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что имеет место угроза похищения денежных средств со счета женщины. Затем незнакомец сообщил, что деньги можно сохранить, но для этого гражданка должна снять их со своего счета и перевести на другой, указанный им.

Женщина сразу же поняла, что с ней ведет беседу не работник банка, а мошенник. Гражданка перевала беседу, перестала отвечать на последующие звонки от незнакомца, обналичила в банке деньги со своей карты и обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф