В Ковылкино сотрудница учреждения по оказанию социальных услуг обвиняется в присвоении денег

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в присвоении денежных средств.
В ноябре прошлого года 28-летняя сотрудница одного из учреждений по оказанию социальных услуг гражданам и продаже товаров народного потребления, воспользовавшись служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме 203 тыс. рублей, полагающиеся 81-летнему жителю Ковылкино в качестве выплаты дивидендов.
Деньги обвиняемая потратила на погашение кредитов и возвращение долгов знакомым. Девушка не отрицает свою вину.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.
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Источник: 13.мвд.рф