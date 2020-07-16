В Ковылкино сотрудница учреждения по оказанию социальных услуг обвиняется в присвоении денег

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая обвиняется в присвоении денежных средств.

В ноябре прошлого года 28-летняя сотрудница одного из учреждений по оказанию социальных услуг гражданам и продаже товаров народного потребления, воспользовавшись служебным положением, присвоила вверенные ей денежные средства в сумме 203 тыс. рублей, полагающиеся 81-летнему жителю Ковылкино в качестве выплаты дивидендов.

Деньги обвиняемая потратила на погашение кредитов и возвращение долгов знакомым. Девушка не отрицает свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф