В Мордовии дошкольники самостоятельно повторяют ПДД

В дошкольных образовательных учреждениях, находящихся на территории обслуживания ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский», на постоянной основе проводится работа, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В дежурной группе детского сада «Ромашка» воспитатели организовали мероприятие, направленное на формирование у детей навыков поведения на дороге. В качестве учебного материала педагоги использовали рекомендованные ГИБДД сценарии занятий и программ по ПДД.

Дошкольники в игровой форме повторили значение сигналов светофора, изучили дорожные знаки, а также узнали о том, какие бывают виды транспорта. Кроме того, дети приняли участие в игре «Мы - водители».

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Источник: 13.мвд.рф