В Саранске 32-летний мужчина подозревается в краже женской сумочки

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего гражданина, который подозревается в краже женской сумочки.

Вечером 12 июля 32-летний гражданин, отдыхая на берегу водоема, похитил оставленную без присмотра женскую сумочку. Мужчина оперативно покинул место преступления. Гражданин вскоре выбросил сумочку, а находившийся в ней мобильный телефон случайно разбил, вследствие чего избавился и от него.

В отношении 32-летнего жителя Саранска было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф