В Саранске сотрудники полиции и общественники провели мероприятие по профилактике краж велосипедов

Сотрудники ОП №3 УМВД России по Саранску и представители региональной общественной организации «Отряд правопорядка» провели с гражданами беседы и вручили им памятки по профилактике краж велосипедов.

В летний период особенно увеличивается число краж велосипедов, поскольку любители двухколесного транспорта зачастую пренебрегают простыми правилами защиты своего имущества от хищения.

Стражи порядка отмечают, что в большинстве случаев кража происходит, когда владелец оставляет велосипед на улице без противоугонного устройства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф