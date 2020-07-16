В Саранске сотрудники полиции и общественники провели мероприятие по профилактике краж велосипедов

Сотрудники ОП №3 УМВД России по Саранску и представители региональной общественной организации «Отряд правопорядка» провели с гражданами беседы и вручили им памятки по профилактике краж велосипедов.
В летний период особенно увеличивается число краж велосипедов, поскольку любители двухколесного транспорта зачастую пренебрегают простыми правилами защиты своего имущества от хищения.
Стражи порядка отмечают, что в большинстве случаев кража происходит, когда владелец оставляет велосипед на улице без противоугонного устройства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф