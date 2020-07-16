В Кадошкино пожар уничтожил семь заброшенных построек

В Кадошкино произошел пожар, который уничтожил семь заброшенных построек.

Днём 15 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пугачева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят семь заброшенных построек. Пламя полностью уничтожило строения на общей площади, составляющей 250 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Темникове горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru