В Кадошкино пожар уничтожил семь заброшенных построек

В Кадошкино произошел пожар, который уничтожил семь заброшенных построек.
Днём 15 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пугачева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят семь заброшенных построек. Пламя полностью уничтожило строения на общей площади, составляющей 250 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru