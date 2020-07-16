В Большеигнатовском районе утонул мужчина

В Большеигнатовском районе утонул гражданин.

Из пруда, расположенного в районе населенного пункта Старые Селищи, был извлечен труп гражданина 1963 года рождения. Тело мужчины достал из воды его родственник.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть крайне внимательными и осторожными при выходе к водоемам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru