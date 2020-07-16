Житель Саранска устроил пожар, во время которого погибла девушка

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Ранним утром 22 декабря прошлого года в Саранске во время пожара в бане погибла 28-летняя девушка.

Сотрудники следственных органов утверждают, что трагическое происшествие произошло по вине 36-летнего владельца бани. По версии следствия, мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, залил жидкость для розжига в топку печи с горящими дровами. Это стало причиной выброса пламени и горящего топлива с последующим возгоранием материалов отделки и конструкции постройки. Девушка из-за быстрого распространения пламени не смогла спастись.

Материалы уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Саранска в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске 32-летний мужчина подозревается в краже женской сумочки.

Источник: mordovia.sledcom.ru