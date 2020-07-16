В Саранске в ДТП с участием трех иномарок пострадал 32-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП с участием трех иномарок, в результате которого пострадал 32-летний гражданин.

Происшествие произошло утром 15 июля возле дома №8, расположенного по адресу – улица Титова. По предварительной информации, 58-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Мерседес», врезался в автомобиль марки «Тойота», остановившийся перед совершением поворота. После этого первое транспортное средство столкнулось с автомобилем марки «Мицубиси».

Медицинская помощь понадобилась 32-летнему водителю «Тойоты».

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Источник: гибдд.рф