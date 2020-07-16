В Ардатовском районе 51-летний автомобилист устроил массовое ДТП

В Ардатовском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Инцидент произошел утром 15 июля на 77-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево и Ардатов. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», во время обгона врезался в автомобиль марки «Лада-Веста», поворачивавший налево. После этого первое транспортное средство протаранило два автомобиля марок «Ауди» и «Опель», которые стояли на перекрестке.

Водитель «Ниссана» был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф