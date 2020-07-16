В Саранске водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Саранске 59-летний мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 15 июля на улице Энгельса. Как сообщает ГИБДД, 21-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа-Рио», совершил наезд на 59-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

Известно, что с начала нынешнего года водитель иномарки пять раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф