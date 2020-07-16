В Саранске был задержан пьяный водитель иномарки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель иномарки.

В ночь на 15 июля инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Волгоградской остановили автомобиль марки «Хендай», за рулем которого находился 25-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее водитель иномарки привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф