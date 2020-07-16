В Саранске на два дня ограничат движение транспортных средств по улице Пуркаева

В Саранске в течение двух дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Пуркаева.

В период с 08:00 17 июля до 23:00 18 июля движение и стоянка транспортных средств будут ограничены на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Гожувской до улицы Лихачева.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту автодороги.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru