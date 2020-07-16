Житель Саранска погиб от удара током

В Саранске в результате несчастного случая погиб мужчина.

Трагическое происшествие произошло 14 июля. По предварительной информации, гражданина 1984 года рождения ударило током, когда он на приусадебном участке проверял исправность электронасоса, расположенного в колодце.

Мужчина скончался от полученной электротравмы на месте происшествия.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК России по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru