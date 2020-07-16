В Зубово-Полянском районе осудили местного жителя, до смерти избившего мужчину

В Зубово-Полянском районе суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который до смерти избил мужчину.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 11 апреля нынешнего года 22-летний парень пришел в гости к своему знакомому, проживающему в селе Анаево. Последнего дома не было, но в жилье находился 49-летний гражданин. Парень высказал претензии по поводу нахождения мужчины в доме знакомого. На этой почве произошла ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил своего оппонента.

Спустя несколько дней пострадавший скончался от полученных в результате избиения травм.

Решением суда в отношении 22-летнего парня была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru