В Мордовии пенсионер, страдающий психическим расстройством, убил свою дочь

В Темниковском районе пенсионер, который страдает психическим расстройством, убил свою дочь.

В конце апреля нынешнего года 72-летний гражданин, находясь в своем доме, поссорился с женой и дочкой. Словесная перепалка постепенно переросла в драку. В процессе выяснения отношений мужчина несколько раз ударил дочь ножом в грудь и шею. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

В ходе судебной психиатрической экспертизы было установлено, что пенсионер страдает психическим расстройством, по причине чего в момент нанесения ножевых ранений он не мог осознавать свои действия.

Материалы уголовного дела в отношении мужчины были направлены в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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Источник: mordovia.sledcom.ru