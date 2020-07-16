ФК «Тамбов» может вернуться в Саранск

Футбольная команда «Тамбов» следующий сезон может начать в Саранске.

Спортивный директор указанной команды Павел Худяков недавно заявил, что по причине пандемии коронавируса стоимость аренды стадиона «Нижний Новгород» увеличилась на 20%, а местная администрация и контролирующие органы запретили болельщикам посещать матчи.

В начале сезона 2019-2020 игроки «Тамбова» проводили домашние матчи в Саранске, но после зимней паузы решили перебраться в Нижний Новгород, поскольку в этом городе больше численность населения, что могло бы поспособствовать привлечению новых зрителей.

Теперь же руководство команды намерено вернуться в Саранск. Стадион в Тамбове, который в настоящее время реконструируют, обещают открыть не раньше октября-ноября нынешнего года.

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Источник: info-rm.com