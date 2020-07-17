В Саранске легковой автомобиль сбил 3-летнюю девочку

В Саранске 3-летняя девочка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 16 июля на территории Пролетарского района города. На проспекте 60 лет Октября 29-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть из-за припаркованных машин.

Пострадавшая доставлялась в травмпункт, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф