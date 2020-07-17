В Чамзинке в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист

В Чамзинке произошло ДТП, в результате которого пострадал 16-летний мотоциклист.

По информации ГИБДД, сообщение об указанном происшествии поступило в 12:10 16 июля. Стражами порядка после прибытия на место инцидента было установлено, что на улице Мира опрокинулся мотоцикл марки NANFANG. По предварительной информации, причиной происшествия стало то, что 16-летний водитель двухколесного транспортного средства не смог удержать контроль над управлением.

Мотоциклисту понадобилась медицинская помощь.

В отношении 16-летнего парня были составлены административные материалы. Выяснилось, что мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован. Кроме того, у парня нет водительского удостоверения.

Также читайте о том, что в Саранске легковой автомобиль сбил 3-летнюю девочку.

Источник: гибдд.рф