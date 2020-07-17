В Рузаевке 35-летний водитель скутера сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе

В Рузаевке водитель скутера сбил девушку.
Происшествие произошло днём 16 июля. На улице Ленина 35-летний мужчина, управлявший скутером марки «Хонда», двигаясь в направлении улицы Карла Маркса, совершил наезд на 18-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая доставлялась в больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.
В отношении водителя скутера был составлен административный материал.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Чамзинке в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист.
Источник: гибдд.рф