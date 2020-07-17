В Ковылкинском районе водитель легковушки сбил женщину

В Ковылкинском районе 58-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло ранним утром 16 июля на территории села Кочелаево. На улице Молодежной 58-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки Daewoo Nexia, совершил наезд на женщину того же возраста, которая шла по левой обочине.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Автомобилист уехал с места происшествия. В настоящее время стражи порядка устанавливаются местонахождение данного гражданина.

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Источник: гибдд.рф