В Саранске сгорел заброшенный сарай

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенный сарай.

Днём 16 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Зеленой. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный сарай. Пламя уничтожило строение на площади 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного сарая в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru