В Мордовии бывший сотрудник ГИБДД обвиняется в получении взяток

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, который обвиняется в получении взяток.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с сентября по ноябрь 2018 года бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Мордовии получал от водителей взятки в размере от 1 тыс. до 8 тыс. рублей. За денежное вознаграждение обвиняемый не составлял в отношении последних протоколы за нарушения ПДД. Общая сумма полученных бывшим стражем порядка взяток составляет 15 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Мордовии пенсионер, страдающий психическим расстройством, убил свою дочь.

Источник: mordovia.sledcom.ru