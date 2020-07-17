В ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» обсудили безопасность дорожного движения

Врио начальника ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» Денис Люлин провел рабочую встречу с представителями дорожных организаций.

В ходе указанной встречи были подведены итоги совместной работы за первую половину нынешнего года.

Было отмечено, что на территории Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов в период с января по июнь нынешнего года произошло 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и ещё 33 получили травмы.

В целях недопущения роста аварийности отделением ГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» был проведен ряд мероприятий, среди которых «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Детское автокресло», «Технический контроль», «Юный пешеход», «Встречная полоса». Еженедельно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик».

Представители дорожных организаций озвучили информацию о проделанной ими за полгода работе. Общество с ограниченной ответственностью «МАПО-ТРАНС» отремонтировали около 180 км автодорог Ковылкинского района, скосило более 1000 км обочин и установило более 70 дорожных знаков.

Руководитель МУП ГП Ковылкино «Благоустройство» сообщил, что его организацией было установлено более 50 дорожных знаков, скошено около 70 км обочин, отремонтировано около 47 км автодорог на следующих улицах города: Фролова, Пролетарская, Советская, Калинина, Желябова, Горького, Фрунзе и другие.

Организацией «Мордовавтодор» Инсарское ДРСУ было обкошено около 800 км обочин, установлено 10 дорожных знаков, отремонтировано около 90 км дорог.

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Источник: 13.мвд.рф