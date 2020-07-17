Житель Ковылкино обманом завладел велосипедом ребенка

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который обманным путем завладел велосипедом 10-летнего ребенка.
Несколько дней назад 47-летний житель Ковылкино попросил у 10-летнего мальчика велосипед, чтобы прокатиться. Ребенок предоставил свое двухколесное транспортное средство незнакомцу. Мужчина скрылся на чужом велосипеде в неизвестном направлении.
В кратчайшие сроки гражданин был задержан. К этому моменту мужчина уже успел продать велосипед за бутылку спиртного.
В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за грабеж.
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Источник: 13.мвд.рф