Житель Ковылкино обманом завладел велосипедом ребенка

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который обманным путем завладел велосипедом 10-летнего ребенка.

Несколько дней назад 47-летний житель Ковылкино попросил у 10-летнего мальчика велосипед, чтобы прокатиться. Ребенок предоставил свое двухколесное транспортное средство незнакомцу. Мужчина скрылся на чужом велосипеде в неизвестном направлении.

В кратчайшие сроки гражданин был задержан. К этому моменту мужчина уже успел продать велосипед за бутылку спиртного.

В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина был судим за грабеж.

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Источник: 13.мвд.рф