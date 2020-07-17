Мошенники ограбили 58-летнюю жительницу Саранска, решившую получить кредит

Неизвестные мошенники ограбили 58-летную жительницу Саранска, которая решила получить кредит.

Некоторое время назад 58-летняя жительница Пролетарского района Саранска решила взять в кредит 150 тыс. рублей. Женщина нашла сайт, на котором была опубликована информация о возможности получения необходимых ей услуг. Гражданка заполнила анкету, в которой указала свои персональные данные, включая номер телефона. После этого с женщиной связался неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что выдача кредита была одобрена, но она должна перечислить на расчетный счет финансового учреждения 6 тыс. рублей. Незнакомец пояснил, что эту операцию нужно совершить для оплаты межрегионального перевода, а также отметил, что деньги будут спустя некоторое время возвращены обратно. Женщина перечислила нужную сумму, после чего с ней продолжили связываться якобы представители разных банков, заявлявшие о необходимости проведения новых операций аналогичного характера.

В определенный момент жительница Саранска поняла, что она имеет дело с мошенниками, но к этому моменту у неё уже были украдены денежные средства в сумме 84,6 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф