Два жителя Рузаевского района пойдут под суд по обвинению в совершении нескольких краж

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении нескольких краж.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с июня по август прошлого года один из обвиняемых, имея непогашенные судимости, похитил четыре аккумулятора из транспортных средств общей стоимостью порядка 20 тыс. рублей. В январе нынешнего года данный гражданин привлек к противозаконной деятельности своего знакомого. До марта текущего года обвиняемые похитили 150 кг металлических изделий с территории фермы, расположенной возле села Красный Клин, автомобиль и аккумуляторы с трех транспортных средств. Ущерб от данных действий составил более 40 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф