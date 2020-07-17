Жительницу Лямбирского района ограбил мошенник, представившийся работником банка

В Лямбирском районе мошенник, представившийся работником банка, ограбил 41-летнюю гражданку.

Некоторое время назад 41-летней жительнице села Атемар указанного района позвонил неизвестный гражданин, который заявил, что он является сотрудником службы безопасности банка, а также сообщил, что некие мошенники получили доступ к счетам женщины. Затем якобы представитель финансового учреждения рассказал, что для того, чтобы сохранить денежные средства, нужно провести специальную операцию, а для этого собеседница должна назвать ему данные своих банковских карт. Женщина сообщила незнакомцу необходимые сведения. После этого гражданка обнаружила, что с её счетов были похищены денежные средства в сумме 149585 рублей.

Стражами порядка было возбуждено уголовное дело по данному факту.

Также читайте о том, что два жителя Рузаевского района пойдут под суд по обвинению в совершении нескольких краж.

Источник: 13.мвд.рф