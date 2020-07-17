В Саранске прошла акция под названием «Безопасное кресло»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями некоммерческой организации «Центр защиты и поддержки детства» провели акцию под названием «Безопасное кресло».

Инспекторы ДПС следили за выполнением водителями требований ПДД, касающихся перевозки детей в автомобиле, около ГБУЗ «Детская поликлиника №1» в Саранске, напоминая, что для перевозки пассажиров до 12 лет всегда необходимо использовать детское удерживающее устройство.

Родителям, которые только планируют приобрести детское кресло, стражи порядка рассказали о том, как правильно подобрать его, учитывая рост, вес и возраст ребенка.

Также инспекторы ГИБДД напомнили автолюбителям об административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, автомобилистам вручили памятки по ПДД и напомнили о том, что в Мордовии продолжает работать бесплатный сервис проката «Социальное детское кресло».

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Источник: 13.мвд.рф