Житель Мордовии во время ссоры выстрелил в знакомого из пневматической винтовки

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который во время ссоры выстрелил в своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 20 апреля нынешнего года 32-летний житель села Аким-Сергеевка гостил у своего 33-летнего знакомого, вместе с которым он трудился разнорабочим. Мужчины распивали спиртные напитки. В ходе попойки гость принялся упрекать владельца жилья в том, что он отдает ему не всю зарплату. Следует пояснить, что 33-летний гражданин получал на принадлежащую ему банковскую свою заработную плату и деньги, полагающиеся знакомому. В ответ на претензии владелец жилья выстрелил в гостя из пневматической винтовки. Ранение пришлось в область глаза.

Здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 33-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф