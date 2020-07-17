Был осужден житель Саранска, до смерти избивший своего знакомого

Суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, который до смерти избил своего знакомого.

В конце ноября прошлого года 51-летний житель Саранска приехал в гости к своему 62-летнему знакомому, проживавшему в селе Дурасово. Мужчины по случаю встречи распивали спиртные напитки. В ходе попойки между знакомыми вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья руками и ногами. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Житель Саранска пошел к соседям и сообщил им о том, что обнаружил труп 62-летнего гражданина.

Изначально преступник отказывался признавать свою вину, но в ходе дальнейшего разбирательства назвал себя виновником смерти знакомого.

Решением суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф