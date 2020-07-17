Мэр Саранска встретился с представителями организации, выполняющей благоустройство в парке Ленинского района

Мэр Саранска Пётр Тултаев встретился с представителями подрядной организации, выполняющей благоустройство в парке Ленинского района.

Стоит упомянуть, что победителем аукциона на проведение работ на указанном объекте стало АО «Транс-Север».

В настоящее время подрядная организация занята земляными работами, идет прокладка кабелей наружного освещения, производится разбивка территории, заказаны многофункциональные комплексы, которые разместятся на благоустраиваемой территории.

Представители подрядной организации сообщили градоначальнику, что отдельные деревья, на месте которых должны быть объекты благоустройства, придется вырубить. Пётр Тултаев напомнил, что на совещаниях и до начала работ было четко обозначено, что деревья необходимо сохранить, а удалять лишь аварийные и при необходимости проводить их санитарную обрезку.

Благоустройство парка Ленинского района осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На данном объекте будут обустроены детская площадка с искусственным покрытием, спортивная площадка с тренажерами и для занятий воркаутом, скейтбордингом, детская полоса препятствий, пункт проката спортинвентаря, а также будут установлены парковые качели, лавочки, беседки для отдыха и барбекю.

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Источник: adm-saransk.ru