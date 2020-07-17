В Саранске вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

В администрации Ленинского района Саранска прошло торжественное вручение ключей от квартир в жилом доме по ул. Фурманова лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ключи новоселам вручал глава администрации указанного района Александр Юткин.

С 2011 года квартиры были предоставлены 240 лицам из числа детей - сирот.

Для будущих новоселов, которым были вручены ключи от квартир, начинается новый самостоятельный этап в жизни.

Присутствующих поздравил представитель ПАО «Саранский домостроительный комбинат» Евгений Макроусов.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru