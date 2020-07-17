В одной из колоний Мордовии прошла выставка поделок

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка поделок.

На указанной выставке были представлены работы, выполненные осужденными в различных технологиях художественного и декоративно-прикладного творчества.

Работы оценивались по нескольким критериям, среди которых художественное и техническое качество изготовления, технологическая простота и экономичность, использование народных традиций, оригинальность идеи и конструктивность.

Подобного рода мероприятия проводятся в целях нравственно-эстетического воспитания осужденных и более полного раскрытия их индивидуальных способностей.

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Источник: 13.fsin.su