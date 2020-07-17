В Мордовии прошел шахматный турнир среди осужденных женщин

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии прошел шахматный турнир среди осужденных женщин.

Подготовка к турниру стартовала задолго до его начала. Те, кто не умел играть в шахматы, старались овладеть этим видом спорта, а знатоки повышали уже имеющийся уровень знаний и умений.

Подобные мероприятия проводятся в исправительных учреждениях с целью организации досуга осужденных и проявления у них индивидуальных способностей в спорте.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su