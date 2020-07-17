Сотрудников УФСИН РФ по Мордовии учат справляться с конфликтными ситуациями

Старшим психологом психологической лаборатории исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии проводится работа, направленная на совершенствование коммуникативной культуры сотрудников, минимизацию деструктивных форм конфликта и перевода социально-негативных форм конфликта в позитивное русло.

В ходе занятий сотрудники обучаются навыкам и умению вести вербальный и невербальный обмен информацией, убеждать, взаимодействовать с осужденными и коллегами, слушать и понимать точку зрения собеседника, решать коммуникативные задачи, сглаживать конфликтные ситуации.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su