Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного исправительного учреждения при досмотре автомобиля на контрольной площадке по пропуску автотранспорта обнаружили и изъяли две сим-карты, спрятанные ухищренным способом в мешках с продуктами

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su