В мэрии Саранска продолжает действовать мораторий на рукопожатия

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время заседания оперативного штаба напомнил о действии моратория на рукопожатия.

Градоначальник напомнил, что человечество придумало множество других способов приветствовать друг друга, а также призвал использовать их сейчас.

Кроме того, глава городской администрации призвал всех жителей Саранска соблюдать социальную дистанцию во время прогулок на свежем воздухе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru