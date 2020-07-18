В Саранске в ближайшее время не будет возобновлена работа ярмарок выходного дня

В администрацию Саранска в последнее время всё чаще и чаще обращаются предприниматели по вопросам, касающимся возобновления работы ярмарок выходного дня.

Представители мэрии города отмечают, что на упомянутых ярмарках крайне сложно обеспечить должное соблюдение санитарных норм. Также отмечается, что в Саранск в случае проведения рассматриваемых мероприятий будут приезжать предприниматели из других населенных пунктов, что создает опасность распространения коронавируса.

По решению городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции ярмарки выходного дня и медовые ярмарки в Саранске не начнут работать до улучшения эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в Саранске в этом году не состоится традиционная православная выставка-ярмарка.

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Источник: adm-saransk.ru